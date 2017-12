Atentado em Gaza mata miliciano do Hamas Um miliciano do Hamas morreu na noite de terça-feira num atentado enquanto viajava em seu carro, em Gaza, e outros três palestinos foram feridos, informaram fontes hospitalares. Segundo dirigentes do Hamas, um comando próximo ao grupo Fatah atirou no carro num cruzamento próximo à residência de Mohammed Dahlan, alto representante do movimento islâmico. No entanto, membros do Fatah negaram qualquer participação no ataque. Eles responsabilizaram o clã Durmush, que rompeu suas relações com o Hamas após anos de colaboração. Um chefe do clã, Ahmad Durmush, reivindicou a autoria do ataque, afirmando que a vítima era responsável pelo assassinato de dois de seus parentes, em dezembro. Nesta quarta-feira, os líderes do Movimento de Resistência Islâmica Hamas e do grupo nacionalista palestino Fatah se reunirão em Meca (Arábia Saudita). Pode ser a última oportunidade de reconciliação entre os dois. A reunião contará com a presença do primeiro-ministro palestino, Ismail Haniyeh, do Hamas; do presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, do Fatah; e do rei Abdullah, da Arábia Saudita.