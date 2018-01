Atentado em Israel deixa 3 mortos Três pessoas morreram e outras três ficaram gravemente feridas nesta quarta-feira na explosão em um posto de gasolinha no centro de Israel, de acordo com fontes policiais. A explosão aconteceu na fronteira entre a cidade israelense de Kfar Sava e a localidade palestina de Qalqilya. De acordo com as primeiras informações, o ataque teria sido promovido por supostos extremistas palestinos. Ontem, dois atentados de grupos palestinos no intervalo de seis horas feriram pelo menos 35 pessoas em Jerusalém. Os atentados concidiram com o início da cúpula da Liga Árabe em Amã, na Jordânia.