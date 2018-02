Atentado em Israel deixa um ferido Uma bomba colocada nos trilhos perto da cidade de Rehovot, no centro de Israel, explodiu hoje de manhã na passagem de um trem de passageiros, ferindo o condutor. A composição ia de Binyamina, no norte, para Ashdod, no sul, e estava lotada de soldados que retornavam a suas bases depois da folga do sábado. O impacto não provocou o descarrilamento do trem. A polícia informou que um explosivo de 5 quilos foi acionado por controle remoto e atribuiu o ataque a extremistas palestinos - nenhum grupo assumiu a autoria. O ataque ao trem ocorreu um dia depois de o chanceler israelense, Shimon Peres, e o negociador e ministro palestino Saeb Erekat terem se encontrado para discutir as condições para Israel remover restrições militares impostas aos palestinos na Cisjordânia. Peres disse hoje ter proposto na reunião a retirada das tropas israelenses de algumas áreas autônomas palestinas na Cisjordânia, para verificar se as forças de segurança da Autoridade Palestina (AP) serão capazes de evitar atentados. "Deixamos claro para eles, e eles estão começando a compreender, que o terrorismo os está prejudicando tanto quanto a nós", disse Peres à Rádio Israel. "Não temos interesse em permanecer nos lugares onde os palestinos puderem provar que assumirão o controle." Ele não especificou as regiões de onde o Exército se retiraria, mas a rádio militar indicou que as tropas poderiam deixar Hebron e Belém provavelmente na terça-feira. Israel reocupou há cerca de um mês sete das maiores cidades autônomas palestinas e impôs toque de recolher a mais de 800 mil palestinos, depois de uma onda de atentados que matou mais de 30 israelenses. "A chave para romper o ciclo de violência começa com a retirada israelense de todas as cidades palestinas", afirmou o ministro palestino de Informação, Yasser Abed Rabbo. Os líderes da AP afirmam não ter como conter os atentados porque os bombardeios israelenses e a ocupação destruíram sua infra-estrutura de segurança. Um dos principais temas das próximas conversações - restritas a questões sociais, econômicas e de segurança - será a possível devolução por parte de Israel do dinheiro palestino retido pelo governo desde o início da intifada (levante contra a ocupação israelense, iniciado em setembro de 2000). São cerca de US$ 430 milhões em depósitos provenientes da cobrança de impostos sobre produtos e comércio exterior. O primeiro-ministro Ariel Sharon pretende repassar apenas 10% desses fundos, depois de constituída uma comissão internacional para fiscalizar sua aplicação. A África do Sul, forte aliada da Autoridade Palestina, enviou aos palestinos dos territórios ocupados um avião com medicamentos, alimentos e equipamentos hospitalares, entre outros artigos de primeira necessidade, no valor de US$ 400 mil. Os sul-africanos tiveram dificuldade para obter autorização para aterrissar em Israel porque as autoridades locais alegavam que o aparelho não havia cumprido os procedimentos legais.