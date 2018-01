Atentado em Madri fere pelo menos um brasileiro O atentado em Madri deixou pelo menos uma vítima brasileira. O paranaense Adaíldo Alves dos Santos, de 28 anos, teve afundamento do crânio, fraturas no maxilar e na clavícula esquerda. Ele foi levado desacordado ao hospital Doze de Outubro, próximo à estação de Atocha - uma das atingidas pelas bombas. "Ele está sentindo muitas dores, mas está conseguindo falar com a gente", disse o irmão do rapaz, Josiel Alves dos Santos, que vive em Madri há cinco anos. "Os médicos dizem que têm outros casos piores que o dele. O hospital tá muito cheio." Santos chegou há apenas três meses à Espanha e ganha a vida como serralheiro. Ele e irmão vivem no distrito de Villa de Valcas, ao lado de outros parentes. "Ele estava no trem que ia para Atocha e depois pegaria outro para ir a cidade de Leganes", conta Josiel. "Só fui encontrá-lo às 16 horas, depois de passar em alguns hospitais." Santos, segundo a embaixada do Brasil, era até a tarde de hoje o único brasileiro identificado entre as vítimas. Uma funcionária da embaixada visitou o rapaz no hospital. A embaixada se colocou à disposição para prestar qualquer ajuda. Em toda a Espanha, estima-se que vivem 31 mil brasileiros (14 mil estão registrados na embaixada). Entre cinco a seis mil vivem na capital. Leia mais Jogadores brasileiros estão chocados com atentado em Madri Dois brasileiros podem estar entre os feridos no ataques em Madri Al Qaeda: "vento negro da morte" está chegando aos EUA "Nós choramos junto com as famílias", diz Bush a Aznar "É um acerto de contas com a Espanha", diz Al Qaeda França eleva nível de alerta antiterrorismo Al Qaeda assume atentados em Madri, diz TV dos EUA Polícia de Madrid encontra pistas envolvendo árabes "Vi o horror", diz testemunha dos atentados em Madri 11 de março vira dia das vítimas do terrorismo na Europa Atentados derrubam bolsas européias; Madri cai 2,18% ETA não cometeu atentados, garante político basco Jornais espanhóis abrem acesso via Web para noticiar atentado Lula envia mensagem de condolências ao rei Juan Carlos ONU e papa condenam atentado em Madri Já são 186 os mortos em Madri. Número pode crescer Jornal espanhol compara atentados de hoje a 11 de setembro Partidos espanhóis encerram campanha política Governo da Espanha monta central de informações Ministro acusa ETA por atentados que mataram 173 em Madri Contagem de mortos já chega a 172 em Madri Número de mortos nos atentados em Madri chega a 131 Atentados matam pelo menos 62 nos trens de Madri Explosões no trem de Madri deixam pelo menos 5 feridos