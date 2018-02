Atentado em Medellín deixa 2 mortos e 8 feridos Supostos rebeldes esquerdistas lançaram nesta terça-feira uma potente bomba contra um café freqüentado por jornalistas e políticos na cidade colombiana de Medellín, matando o ex-deputado Hildebrando Girald, um engraxate e ferindo oito pessoas. A explosão destruiu o café, danificou as construções próximas e espalhou estilhaços de vidro por toda a rua do bairro residencial de San Joaquín. Segundo o chefe da Polícia Metropolitana de Medellín, general Leonardo Gallego, a bomba foi lançada de um veículo em movimento. Ele acrescentou que entre os feridos estão os jornalistas Jorge Carvalho, ex-diretor de notícias da Rádio Todelar de Medellín, e Fernando Vera, diretor do programa de rádio El Clarín, além do vereador Fabio Estrada. Apesar de os responsáveis pelo atentado não terem sido identificados, o ministro do Interior, Armando Estrada, afirmou que provavelmente trata-se de um novo golpe do grupo guerrilheiro Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). O atentado de hoje é o segundo à bomba na última semana na Colômbia, que tem mais de 40 milhões de habitantes e há quatro décadas enfrenta um conflito interno que deixou pelo menos 40 mil mortos nos últimos dez anos. Na quinta-feira, a explosão de uma potente bomba em Cartagena, deixou seis mortos e dez feridos. Em Medellín - alvo de outros atentados de rebeldes e narcotraficantes - também atuam comandos urbanos do grupo guerrilheiro Exército de Libertação Nacional (ELN), assim como os paramilitares de direita das Autodefesas Unidas da Colômbia (AUC). Medellín, capital do Departamento (Estado) de Antioquia, é um importante pólo industrial e empresarial situado 220 quilômetros a noroeste de Bogotá. As autoridades reforçaram nos últimos dias a vigilância nas principais cidades do país e a segurança da sede do Congresso em Bogotá diante dos supostos planos das Farc para sabotar a posse, no dia 7, do presidente eleito, Álvaro Uribe. As Farc, o principal grupo rebelde do país com 17.000 efetivos lançaram recentemente uma campanha de intimidação contra os prefeitos e funcionários dos 1.098 municípios do país para, segundo o governo, criar um vácuo de poder. Com ameaças de morte, o grupo exigiu a renúncia dos funcionários em represália pela ruptura, em fevereiro, das negociações de paz. Por causa das intimidações, pelo menos 200 prefeitos renunciaram nos últimos dias, entre eles o da cidade de Colón, que teve sua filha de três anos seqüestrada. O presidente eleito anunciou durante sua campanha que agirá com rigor contra os rebeldes e os paramilitares, apesar de ter-se mostrado disposto e retomar negociações de paz, sob a mediação das Nações Unidas. As Farc mantêm vários políticos como reféns, entre eles a ex-candidata à presidência Ingrid Betancourt, que hoje completou cinco meses em poder das Farc.