Atentado em Medellín deixa cinco mortos Cinco pessoas foram assassinadas nesta quarta-feira durante um ataque perpetrado por desconhecidos em um terminal de ônibus urbanos na cidade colombiana de Medellín, informou a polícia local. Outras três pessoas foram feridas pelos tiros disparados pelos homens, que chegaram ao local e abriram fogo contra motoristas e mecânicos das empresas de transporte urbano de passageiros. De acordo com a polícia, nenhum grupo reivindicou a autoria do atentado armado em Medellín, onde grupos criminosos extorquem empresários do setor de transporte de passageiros em troca de proteção e segurança. Os que se opõem correm o risco de perder seus veículos ou receber ameaças de morte, informou a polícia.