Atentado em mercado no Paquistão mata sete pessoas Uma bomba explodiu em mercado movimentado no noroeste do Paquistão nesta quinta-feira, em região próxima à fronteira com o Afeganistão, matando ao menos 7 pessoas. O ataque na cidade de Salarzai, na área tribal de Bajur, deixou mais de 10 pessoas feridas, alguma delas gravemente, afirmou Jehangir Azam, administrador do governo local.