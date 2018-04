Atentado em mesquita mata pelo menos 30 no Paquistão

De acordo com o coordenador do distrito de Upper Dir, Atif-ur-Rehman, o número de mortos no ataque na mesquita pode aumentar. "O mais recente relato que tenho é que 30 corpos foram identificados. Eu não posso dizer quantos mais estão mortos, mas há muitos mais feridos na explosão", afirmou Atif-ur-Rehman. Segundo ele, havia um suicida envolvido e a chuva e o fato de o local ser de difícil acesso dificultam o trabalho de resgate.

No outro incidente, quatro soldados foram mortos no Waziristão do Sul, de acordo com dois funcionários do setor de inteligência. O Waziristão do Sul é uma região tribal fronteiriça ao Afeganistão, que segundo funcionários, será o próximo local de ação dos militares paquistaneses contra o Taleban.

Os ataques ocorrem no momento em que o enviado norte-americano Richard Holbrooke se encontrou com autoridades paquistanesas, após avaliar de perto o sofrimento de parte dos quase 3 milhões de refugiados do país, vítimas da ofensiva no Swat. Centenas de pessoas ouviram relatos de que o governo retirou a proibição para que eles voltassem para casa, mas forças de segurança impediram que eles retornassem por enquanto.

Os líderes paquistaneses insistem que estão comprometidos com o combate à militância no Vale do Swat, outrora um paraíso turístico, que caiu nas mãos do Taleban nos últimos dois anos. Os Estados Unidos apoiam a operação e veem a ofensiva como um teste da vontade do governo de enfrentar os militantes da Al-Qaeda e do Taleban ao longo da fronteira afegã. Porém, o amplo apoio público ao Paquistão pode diminuir se a violência militante se espalhar, como reação. Já houve ataques em grandes cidades, como Peshawar e Lahore, que funcionários apontam como vingança dos militantes pela ofensiva no Swat.

Ofensiva

O Exército lançou a mais recente operação no Vale do Swat há um mês, após militantes descumprirem um acordo de paz do início do ano, ao tomar um distrito a apenas 100 quilômetros distante da capital, Islamabad. O cessar-fogo, no qual o governo concordou em permitir a implantação da lei islâmica no Swat e em áreas vizinhas, foi mediado pelo clérigo Sufi Muhammad. Um porta-voz militar estimou que levará pelo menos mais dois meses para o Swat ficar livre dos militantes.