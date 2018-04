Atentado em ministério mata dois em Cabul

Dois militares americanos que assessoravam o governo afegão foram mortos ontem a tiros dentro da sede do Ministério do Interior do país, em Cabul. O Taleban reivindicou a autoria do ataque e disse que o atentado é uma resposta à queima do Alcorão em uma base americana. A destruição do livro sagrado dos muçulmanos motivou uma onda de protestos que completou ontem cinco dias.

Uma porta-voz da Força Internacional de Assistência de Segurança da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan)confirmou que dois integrantes da força, identificados como um major e um coronel, foram mortos com disparos na cabeça no ministério, localizado na região central de Cabul. Sete pessoas ficaram feridas. Ela se negou a informar se o assassino era membro das Forças Armadas ou da polícia afegã, como chegaram a informar meios de comunicação locais.

Após o ataque, a Otan ordenou a retirada de seus funcionários de prédios onde funcionam ministérios do governo afegão, temendo uma série de ações coordenadas. O atentado ocorre no momento em que representantes do governo americano e do Taleban estariam negociando um acordo para estabilizar a região depois da saída total das tropas dos EUA.

Em um comunicado divulgado por e-mail pelo porta-voz Zabihullah Mujahid, o Taleban disse que o ataque de um "herói" foi uma "reação à falta de respeito dos invasores pelos objetos sagrados do Islã".

Vários exemplares do Alcorão, confiscados de presos da maior base americana no Afeganistão, em Bagram, 60 km ao norte de Cabul, foram incinerados na madrugada de terça-feira porque, segundo autoridades americanas, serviam para esconder mensagens trocadas entre prisioneiros. O presidente americano, Barack Obama, enviou uma carta de "desculpas sinceras" ao povo afegão pelo erro, cometido por "inadvertência" e "ignorância".

Também ontem, em Kunduz, capital da província de mesmo nome, uma tentativa de ataque ao complexo da ONU deixou quatro mortos e 71 feridos. Segundo testemunhas, centenas de manifestantes jogaram pedras contra a polícia que protegia o prédio.

Pelo menos 28 pessoas morreram nos protestos e mais de cem ficaram feridas em cinco dias de confrontos no país. / REUTERS e NYT.