Atentado em Nova York foi planejado durante semanas, diz polícia

NOVA YORK - O autor do atentado que deixou oito pessoas mortas em Nova York nesta terça-feira, 31, planejou o crime durante semanas e o cometeu “em nome” do Estado Islâmico, disse John Miller, vice-comissário do Departamento de Polícia da cidade. “Ele seguiu à risca instruções do ISIS a seus seguidores sobre como conduzir atentados.”

+Trump culpa políticas migratórias de democratas por atentado e quer programa ‘com base no mérito’

Segundo ele, foram encontradas notas em árabe com a mensagem “O Estado Islâmico vai sobreviver para sempre”. O atentado foi cometido por Sayfullo Saipov, um imigrante do Uzbequistão que se mudou para os EUA em 2010 e vivia legalmente no país.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Atingido por um tiro no abdômen, Saipov sobreviveu e foi interrogado pela polícia no hospital. Várias buscas e apreensões foram realizadas desde o fim da tarde de terça-feira. A polícia também interrogou testemunhas.

+ Governador de NY confirma ligação de terrorista com o Estado Islâmico

O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, disse que a cidade manterá os planos de realizar a clássica Maratona de Nova York no domingo. “Nós mostramos a todo o mundo que não seremos movidos pelo terror.” O evento atrai cerca de 50 mil corredores, além de dezenas de milhares de espectadores