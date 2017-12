Atentado em NY deixou 3.233 mortos A cifra provisória das vítimas fatais do atentado terrorista de 11 de setembro contra o World Trade Center de Nova York caiu para 3.233. A esse número deve se somar as 189 pessoas que morreram no ataque contra o Pentágono, em Washington, e as 44 que viajavam a bordo do vôo United Airlines 93, que caiu na Pensilvânia. O número de vítimas de Nova York, que inclui as 157 pessoas a bordo dos dois aviões seqüestrados por terroristas, foi diminuindo diariamente, já que a lista de desaparecidos foi sendo reduzida devido aos erros cometidos inicialmente, como a duplicação dos nomes. Até o momento, foram recuperados 529 cadáveres. Inicialmente, a cifra de mortos era de 6.700 pessoas. Leia o especial