Atentado em Peshawar mata 4 e fere mais de 40 Um suicida detonou ontem os explosivos que levava presos ao corpo dentro de um tribunal na cidade de Peshawar, noroeste do Paquistão, matando 4 pessoas e ferindo mais de 40, informaram as autoridades. Dois militantes atacaram a parte de trás do prédio e entraram em confronto com três policiais. Os militantes atiraram e feriram os agentes, mas um dos guardas conseguiu matar a tiros um dos terroristas.