Atentado em terminal de ônibus afegão mata 8 e fere 16

A ofensiva em Helmand busca expulsar o Taleban da cidade de Marjah e de Nad Ali, antes controladas pelos rebeldes. Em Washington, o chefe do Estado-Maior conjunto, almirante Mike Mullen, disse que o progresso em algumas áreas é "gradual e talvez um pouco mais devagar que o previsto". Comandantes previram que pode levar mais um mês para que as áreas estejam totalmente controladas.

"As forças afegãs e combinadas (com estrangeiros) continuam a encontrar pequenos mas determinados bolsões de resistência, muitas vezes de bunkers e outras posições fortificadas", afirmou a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), em comunicado. Segundo o texto, a principal ameaça aos soldados são as bombas caseiras. O comunicado informa ainda que "uma nova base de patrulha está operacional" e que "uma nova base de polícia está sendo construída no sudeste de Marjah".

As províncias de Helmand e a vizinha Kandahar têm sido os principais focos de atividade insurgente desde que o regime do Taleban foi deposto, em 2001. Altas lideranças militares previram que pode haver uma ofensiva posterior em Kandahar.

Baixas norte-americanas

O site independente icasualties.org concluiu que o número de militares norte-americanos mortos na ofensiva chegou a mil. Aparentemente, esse número não leva em conta um soldado morto dos EUA e dois de outros países, baixas anunciadas ontem. Com isso, o total de militares estrangeiros mortos no Afeganistão desde a invasão em 2001 está em 1.661. As informações são da Dow Jones.