Atentado faz Congresso dos EUA adiar votações

Ao anunciar o adiamento de toda a agenda parlamentar desta semana, o novo presidente da Câmara dos Deputados, John Boehner, do Partido Republicano, disse que "assim, podemos tomar as medidas necessárias em relação aos eventos de ontem (sábado)". Os republicanos, que agora são maioria na Câmara, pretendiam desmontar a reforma do sistema de saúde, considerada a principal vitória do presidente Barack Obama em 2010. A ação seria simbólica, já que o Senado é majoritariamente democrata e não aprovaria a medida.

Giffords, de 40 anos, deputada desde 2007, criticava duramente a lei anti-imigração do Arizona, apoiada pelos republicanos. Também defendia a reforma do sistema de saúde, que é uma bandeira de Obama. Nos últimos meses, ela recebeu uma série de ameaças.

Os médicos diziam ontem estar "cautelosamente otimistas" quanto ao estado de saúde dela. A deputada conseguiu responder a estímulos, sendo capaz de entender o que se passa ao seu redor. Os próximos dias serão fundamentais para ver sua evolução. A recuperação, segundo os médicos, pode durar meses e eles não descartam sequelas.

Até ontem o assassino, Jared Lee Loughner, de 22 anos, não colaborava com as investigações. Ele foi indiciado por cinco assassinatos e tentativa de homicídio. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.