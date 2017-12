Atentado faz Sharon adiar embarque para os EUA Usando uma nova e mais mortal técnica, um militante suicida palestino emparelhou hoje seu carro carregado de explosivos com um ônibus em movimento e provocou uma imensa explosão, matando 17 israelenses e ferindo dezenas num ataque planejado para coincidir com o 35º aniversário da Guerra dos Seis Dias, travada em 1967. Numa primeira reação, tanques israelenses invadiram a cidade de Jenin, na Cisjordânia, lar do atacante, mas os palestinos se preparavam para uma resposta ainda maior. Em Israel, cresceram pedidos para a total reocupação da Cisjordânia e da Faixa de Gaza. Devido ao atentado, o primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, postergou sua partida para os Estados Unidos, cancelando encontros que teria no fim de semana em Nova York. Ele deve viajar na noite de sábado para Washington, onde se reunirá na segunda-feira com o presidente dos EUA, George W. Bush, informou seu gabinete. A Autoridade Palestina condenou o atentado por meio de um comunicado e, pela primeira, vez sublinhou que não tinha conhecimento prévio do atentado, assumido pelo grupo Jihad Islâmica. O grupo fundamentalista identificou o atacante como sendo Hamza Samudi, de 16 anos, morador de Jenin. Ele também morreu no atentado. Autoridades palestinas deram ordens de prisão contra integrantes do grupo - mas israelenses não acreditam que o líder palestino Yasser Arafat vá além de esforços cosméticos para conter os extremistas. A explosão de hoje ocorreu por volta das 7h20 locais nas proximidades da cidade de Megiddo - nome correspondente em hebraico ao Armagedon, o lugar que o Novo Testamento indica como palco da batalha final entre o bem e o mal. Alguns cristãos crêem que nessa luta se dará o fim do mundo. "Num piscar de olhos, vi um carro emparelhando e então houve uma explosão", relatou Sharon Levinger, um soldado que estava na primeira fila do ônibus. Foi o ataque mais mortal desde que Israel concluiu no mês passado uma ofensiva de seis semanas na Cisjordânia, sublinhando o fato de que a capacidade dos atacantes de operar continuou intacta, apesar da detenção e morte de muitos de seus membros. O líder da Jihad Islâmica em Gaza, Abdulah Shami, considerou o ataque "parte de nossa resistência". Uma autoridade do grupo em Damasco, Síria, Ramadan Shalah, disse que ele era para lembrar o 35º aniversário da guerra de 1967, na qual Israel capturou a Cisjordânia, a Faixa de Gaza e Jerusalém Oriental. O atentado também ocorreu um dia depois de o diretor da CIA, George Tenet, ter se reunido com Arafat para pressioná-lo a promover reformas que tornariam seu aparato de segurança mais eficiente na prevenção de atentados. Arafat apresentou um plano de reformas, mas a imprensa israelense noticiou que Tenet o considerou insuficiente. Segundo um funcionário palestino, Tenet advertiu Arafat que, se não evitar ataques terroristas, o líder palestino teria de enfrentar sozinho as represálias israelenses - uma aparente ameaça de que os EUA darão total liberdade a Sharon para responder. Em Washington, o secretário de imprensa de Bush, Ari Fleischer afirmou que o ataque "sublinha o fato de que essses terroristas são os piores inimigos não apenas das pessoas de Israel que buscam a paz, mas também do povo palestino". Numa dura crítica ao líder palestino, Fleischer afirmou que, "aos olhos do presidente, Yasser Arafat nunca desempenhou um papel de alguém que pode ser confiado ou efetivo". Sharon convocou uma reunião de seu gabinete de segurança. O ministro da Educação Limor Livnat, que participou, disse que ainda não havia uma decisão de como responder. Mas o porta-voz de Sharon, Raanan Gissin, afirmou que, "após esse ataque, não haverá santuário nem local seguro para qualquer terrorista". Vários ministros têm exigido a expulsão de Arafat dos territórios palestinos, e o presidente israelense, Moshe Katsav, exigiu que a comunidade internacional rompa todas as relações com ele. Outra opção seria uma operação militar na Faixa de Gaza onde a Jihad Islâmica é baseada e que foi poupada na última ofensiva. O ministro Effie Eitam disse que Israel tem de retomar toda as áreas da Cisjordânia e Faixa de Gaza que foram transferidas para a Autoridade Palestina na década de 90 e que agora abriga uma "infra-estrutura terrorista". "Não existe parceiro para a diplomacia", considerou Eitam. "O que vimos hoje nos diz uma coisa: somos nós ou eles." A ocupação militar israelense das áreas palestinas antes dos Acordos de Oslo de 1993 "não era ideal, mas não tínhamos essa loucura". Seu colega mais moderado Matan Vilnai argumentou que apenas ações militares não resolverão o problema. "Precisamos de iniciativas diplomáticas para irmos à frente e neutralizar o ódio que alimenta o terrorismo", afirmou. O atentado e a esperada represália israelense devem complicar os esforços norte- americanos para formular uma iniciativa para o Oriente Médio, como a realização de uma conferência regional visando retomar as conversações de paz congeladas em janeiro de 2000, dias antes da vitória eleitoral do linha-dura Sharon. O presidente egípcio, Hosni Mubarak, ser reunirá na sexta-feira com Bush para tratar da questão. A cidade de Jenin, onde a Jihad Islâmica disse que vivia o homem-bomba, fica a cerca de 15 quilômetros do entroncamento de Megiddo. O grupo informou que tentou manter em sigilo a identidade do extremista por temer que Israel retalie contra sua família. Oficiais dos serviços palestinos de segurança disseram que mais de 20 veículos blindados entraram em Jenin provenientes de três direções. Dois helicópteros de ataque dispararam suas metralhadoras na direção de um bairro, disseram testemunhas. Não há informações imediatas referentes a vítimas. Na espectativa de uma nova incursão militar israelense, os moradores de Jenin deixaram rapidamente os locais públicos e procuraram abrigo em suas casas. As forças israelenses cercaram a maior parte das cidades palestinas da Cisjordânia e realizaram incursões quase diárias à procura de supostos terroristas. Postos de checagem estão espalhados pela Cisjordânia e pela Faixa de Gaza, restringindo seriamente a liberdade de movimentação da maior parte do povo palestino. Mesmo assim, homens-bomba palestinos conseguiram realizar dezenas de atentados à bomba dentro de Israel desde o início do atual conflito no Oriente Médio, em 28 de setembro de 2000, depois que o hoje primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, fez uma visita provocativa à Esplanada das Mesquitas, um local sagrado para judeus e muçulmanos. Esta semana, o governo israelense aprovou um plano para a construção de um muro ao longo de 110 quilômetros de fronteira entre Israel e a Cisjordânia. O objetivo é manter os extremistas longe dos alvos israelenses. Agentes secretos de Israel comentaram esta semana que militantes palestinos estão tentando realizar um "megaataque" para causar muitas mortes. O brigadeiro-general Ron Kitrey, porta-voz do Exército, disse à Associated Press que o palestino que realizou um atentado contra um hotel em 27 março, quando 29 pessoas morreram, pretendia utilizar gás cianeto, mas suspendeu seus planos devido a dificuldades técnicas não especificadas.