Atentado faz várias mortes no Afeganistão Uma bomba colocada numa delegacia da cidade de Kandahar (sul do Afeganistão) matou um número ainda não determinado de pessoas, segundo fontes oficiais. O porta-voz do Ministério afegão do Interior, Yousuf Stanizai, indicou que várias pessoas morreram ou ficaram feridas, mas por enquanto não pôde dar mais detalhes.