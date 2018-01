Atentado fere dois soldados canadenses no Afeganistão Uma explosão atingiu um comboio militar no sul do Afeganistão nesta segunda-feira, ferindo levemente dois soldados canadenses, segundo informações da polícia afegã. O oficial da polícia afegã Raz Mohammad afirmou que um terrorista suicida em um carro acertou um veículo militar canadense na província de Kandahar, matando ele próprio e ferindo os dois soldados. Um porta-voz do exército canadense disse que não poderia confirmar o ataque e que o ocorrido estava sendo checado. Outro oficial militar disse que a explosão foi causada por uma bomba na estrada e dois membros da força multinacional liderada pelos Estados Unidos foram feridos. A violência foi intensificada no Afeganistão nos últimos meses, com dados de pessoas mortas em confrontos e atentados. Quatro soldados canadenses foram mortos por uma explosão em uma estrada em outra parte de Kandahar em 22 de abril.