Atentado fere integrante do conselho de governo do Iraque A integrante do conselho de governo provisório do Iraque Aquila Al Hashemi ficou gravemente ferida neste sábado num atentado praticado por três homens em Bagdá. Segundo testemunhas, os agressores jogaram duas granadas contra o veículo de Al Hashemi e em seguida deram tiros antes de fugir. Os três seguranças dela também ficaram feridos. Al Hashemi, uma das três mulheres do Conselho e única integrante do organismo que também colaborou com o governo de Saddam Hussein, foi operada durante três horas no hospital Yarmuk. De acordo com fontes do hospital, Al Hashemi foi transferida para um centro médico instalado pelo exército norte-americano no aeroporto de Bagdá. Nenhum grupo assumiu a autoria do atentado, o primeiro contra um integrante do conselho criado pela administração civil do Iraque, dirigida pelo americano Paul Bremer. O Conselho de Governo, de 25 membros dirige o país em cooperação com Bremer.