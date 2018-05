Atentado junto a aeroporto de Cabul mata soldado afegão

Um soldado afegão morreu e quatro pessoas ficaram feridas devido a um atentado suicida perto do aeroporto militar de Cabul, informou nesta sexta-feira, 31, uma fonte oficial. Segundo o porta-voz do Ministério do Interior, Zemarai Bashary, o suicida tentou atacar um comboio da Isaf (Força Internacional de Assistência à Segurança) junto ao aeroporto. Mas não conseguiu detonar os explosivos. Um grupo de soldados afegãos agiu para deter o suicida, que finalmente conseguiu explodir a bomba. Ele causou a morte de um soldado e feriu mais dois soldados e dois civis, disse Bashary. Os talebans recorrem com freqüência aos atentados suicidas contra as tropas internacionais presentes no país.