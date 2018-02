Atentado marca visita de chefe do Pentágono Um atentado a bomba atingiu ontem o complexo do Ministério da Defesa do Afeganistão enquanto o novo chefe do Pentágono, Chuck Hagel, realizava sua primeira visita no cargo a Cabul. Segundo os EUA, no momento da explosão, Hagel participava de uma conferência em outra região da capital. O Taleban assumiu a autoria do atentado e disse ter enviado "um recado" ao secretário da Defesa dos EUA.