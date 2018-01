Atentado mata 10 em Jacarta Uma forte explosão em frente do Hotel Marriott, na capital da Indonésia, matou hoje, pelo menos, 10 pessoas e feriu outras 103. As autoridades locais suspeitam que tenha sido um ataque suicida. Entre os mortos há um holandês. Pedaços de vidro e sangue podiam ser encontrados num raio de duas quadras a partir do local da explosão, um distrito comercial popular repleto de turistas estrangeiros e sede de várias embaixadas. Uma espessa nuvem de fumaça cobriu os arredores do hotel Marriott. ?Escutei uma forte explosão e tratei de sair o mais rápido possível. A fumaça invadia meus pulmões?, disse um empregado do hotel, cuja recepção ficou cheia de fragmentos de suas enormes janelas. Ainda se desconhece os danos reais sofridos pelo edifício. No restaurante do estabelecimento, também atingido pelo atentado, podia-se ver poças de sangue.