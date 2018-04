Atentado mata 11 no Paquistão

ISLAMABAD - Um ataque suicida realizado em uma delegacia no noroeste do Paquistão deixou ao menos 11 mortos e mais de 30 feridos, indicaram nesta quarta-feira, 12, fontes hospitalares.

Entre as vítimas do ataque, ocorrido no distrito de Bannu, estão civis e policiais. Uma mesquita que fica ao lado da delegacia também foi atingida.

Os insurgentes do Paquistão realizam frequentemente ataques contra as forças de segurança do país, como a polícia e o Exército, como parte de uma campanha de rejeição à aliança do país com os EUA.