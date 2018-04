Atentado mata 16 e fere 37 em Colombo Um atentado a bomba diante de um popular centro comercial na capital do Sri Lanka, Colombo, deixou 16 mortos e 37 feridos. O Exército atribuiu o ataque aos guerrilheiros tigres tâmeis. O grupo Tigres de Libertação do Tamil Eelam, que desde 1976 luta pela criação de um Estado independente, normalmente ataca militares e funcionários do governo.