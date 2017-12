Atentado mata 19 durante visita de Cheney ao Afeganistão Pelo menos 19 pessoas morreram nesta terça-feira num ataque suicida cometido na entrada da base aérea americana de Bagram, no Afeganistão, onde o vice-presidente dos Estados Unidos, Dick Cheney, visitava as tropas americanas, informou uma fonte do Ministério do Interior afegão. Onze pessoas ficaram feridas. Dick Cheney escapou ileso do ataque, que aconteceu às 10h (2h30 de Brasília). O Taleban reivindicou o atentado e disse que o vice-presidente dos EUA era o alvo. A explosão aconteceu perto da primeira porta de segurança fora da base em Bagram, disse Khoja Mohammad Qasim Sayedi, chefe do departamento de saúde pública da província. De acordo com as informações, Cheney estava dentro da base no momento do atentado.