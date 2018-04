Atentado mata 35 em campo de refugiados Um duplo atentado suicida deixou pelo menos 35 mortos e mais de 40 feridos ontem no Paquistão. O ataque ocorreu em um ponto de registro e de distribuição de ajuda humanitária para refugiados no noroeste do Paquistão. Milhares de civis haviam se refugiado na região após combates entre o Exército e o Taleban perto da fronteira com o Afeganistão.