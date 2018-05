Atentado mata 38 perto de mesquita no Irã

Ataque em mesquita matou mais de 30 pessoas, incluindo crianças e mulheres

A explosão de uma bomba na cidade de Chabahar, no sudeste do Irã, matou ao menos 38 pessoas e feriu dezenas, segundo informações da agência de notícias oficial do país Irna.

O ataque, descrito como suicida, aconteceu do lado de fora da mesquita Imam Hossein e teria como alvo peregrinos que marcavam o dia de Ashura, data de luto e lamentação para os muçulmanos xiitas.

Segundo o chefe do conselho de segurança de Chabahar, Ali Bateni, citado pela Irna, duas pessoas foram responsáveis pelo ataque e uma delas foi presa.

Acredita-se que há crianças e mulheres entre os mortos.

Autoria

O grupo militante sunita Jundallah (Soldados de Deus) teria assumido a autoria do ataque.

O Jundallah diz lutar pela cultura e a fé da etnia Baluch, e já assumiu ataques similares no passado, incluindo um contra outra mesquita xiita, na capital regional Zahedan, que deixou 27 mortos em julho.

No mês passado, o grupo foi classificado como uma organização terrorista pelos Estados Unidos.

Chabahar fica na província do Sistão-Baluquistão, na fronteira com o Paquistão e o Afeganistão. A região sofre com altos níveis de criminalidade, com a população de maioria sunita alegando discriminação por parte da minoria xiita.

Teerã frequentemente acusa os americanos de usar militantes na região como mercenários para atacar os interesses do Irã. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.