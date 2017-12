Atentado mata 39 no Paquistão Duas explosões deixaram pelo menos 39 mortos no Paquistão, durante um encontro de radicais sunitas na cidade de Multan. Outras 100 pessoas ficaram feridas, informou o governo. Cerca de 3000 pessoas estavam reunidas em uma zona residencial para marcar o aniversário de morte do dirigente do proscrito grupo radical sunita de Sipá-e-Sajaba, falecido em um atentado no ano passado. Depois do ataque de hoje 2000 sunitas se aglomeraram diante do hospital para onde foram levadas as vítimas, gritando a frase: ?os xiítas são infiéis?. O ataque ocorreu menos de uma semanda depois que 31 xiítas foram mortos durante um ataque suicida a uma mesquita.