Atentado mata 4 em fronteira entre Afeganistão e Paquistão

Pelo menos quatro civis morreram e oito ficaram feridos neste sábado na explosão de uma bomba colocada em uma motocicleta em um distrito do sul afegão na fronteira com o Paquistão.

Um porta-voz da guarda de fronteiras do Afeganistão explicou que um homem estacionou uma motocicleta carregada de explosivos no principal mercado da localidade de Spin Boldak, capital do distrito de mesmo nome, na fronteira com o Paquistão.

O porta-voz não pôde esclarecer se foi um ataque suicida ou se o terrorista deixou a motocicleta no local e tentou escapar, mas confirmou sua morte e a de outros quatro civis por causa da explosão.

Outras oito pessoas ficaram feridas, entre elas cinco crianças, segundo a fonte. Segundo dados da ONU, 2.118 civis perderam a vida em 2008 no Afeganistão, o ano mais sangrento desde que os talibãs fora tirados do poder, em 2001.