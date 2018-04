Atentado mata 4 soldados americanos no Iraque Um carro-bomba dirigido por um suicida atingiu uma patrulha de soldados norte-americanos no Iraque e matou hoje quatro militares, além de um intérprete iraquiano que estava com os soldados dos EUA, informou o Exército dos Estados Unidos. Foi o mais mortífero ataque contra tropas americanas em nove meses no Iraque. A explosão aconteceu em Mossul, no norte do país, perto de um posto de controle, informou a polícia iraquiana. O Exército dos EUA informou que três soldados americanos morreram no local da explosão. O quarto soldado e o intérprete morreram pouco depois, por causa das feridas recebidas no ataque. As mortes aumentam para 4.243 o número de militares americanos mortos no Iraque desde que começou a invasão dos EUA em março de 2003, de acordo com contagem da Associated Press. A última vez em que quatro soldados americanos haviam sido mortos no Iraque foi em um combate na província de Anbar, em 2 de maio de 2008.