Atentado mata 40 no Paquistão

Um atentado suicida matou ontem cerca de 40 pessoas em uma mesquita próxima ao Vale do Swat, no noroeste do Paquistão, onde o Exército realiza uma intensa ofensiva contra o Taleban. O ataque ocorreu no dia em que o enviado especial dos EUA para o Afeganistão e Paquistão, Richard Holbrooke, visita Islamabad para discutir medidas para combater os militantes na região. A explosão coincide também com a divulgação de um comunicado oficial, dizendo que os militares paquistaneses ganharam terreno no Swat, numa operação que o Exército qualificou de um "virada de mesa decisiva" a seu favor. Até a noite de ontem, nenhum grupo havia assumido a responsabilidade pelo ataque à mesquita sunita de Hayagai, a 200 quilômetros de Islamabad. Segundo a polícia, um homem-bomba detonou os explosivos que carregava no momento em que os fiéis deixavam o local, logo após as preces de sexta-feira - as mais importantes para os muçulmanos. Testemunhas disseram que havia ao menos 12 crianças entre os mortos. RESISTÊNCIA O premiê Yusuf Raza Gilani disse que o atentado "não deterá o governo em sua determinação de eliminar o flagelo (do terrorismo) no Paquistão". De acordo com o Exército, mais de 1.200 taleban e 90 militares foram mortos desde abril, quando teve início a ofensiva militar no Swat. No mesmo período, os militantes intensificaram sua ação, lançando ataques a bomba em Lahore, Peshawar e outras cidades no norte. O premiê paquistanês pediu a Holbrooke que os EUA perdoem uma dívida de US$ 1,55 bilhão e acelerem o envio de material militar ao país. O diplomata visitou o Distrito de Mardan, onde acampamentos abrigam 2,5 milhões de pessoas que fugiram da violência no Swat. Logo após a visita, um ataque taleban em Mardan matou cinco policiais e soldados. Holbrooke disse ter notado uma mudança positiva na atitude dos paquistaneses e na prontidão do Exército em agir contra o Taleban, mas ressaltou a importância do apoio internacional. "Saber quando os refugiados poderão voltar para casa é o maior teste dessa política. E isso tem de ser parte de um esforço internacional", disse o enviado dos EUA, citando uma estimativa da ONU, segundo a qual será necessário US$ 1 bilhão para ajudar os refugiados. O ministro do Interior Rehman Malik disse que a situação no Swat deve melhorar nos próximos meses, mas no momento é melhor que os moradores fiquem longe da região. "Há uma guerra e, obviamente, não há eletricidade, há problemas de abastecimento de água e a infraestrutura está destruída", disse Malik. Holbrooke já havia anunciado que Washington pretende doar US$ 200 milhões para ajudar os refugiados do Swat . Em entrevista ao jornal Financial Times, o presidente Asif Ali Zardari disse que a luta pelo Swat é a luta pela sobrevivência dos paquistaneses. "As gerações futuras não nos perdoarão se falharmos." Especula-se que após controlar o Swat o Exército avançará para o Waziristão do Sul.