Atentado mata 43 em lado turco da fronteira

Pelo menos 43 pessoas morreram e cerca de 100 ficaram feridas ontem com as explosões de dois carros-bomba em Reyhanli, uma pequena cidade turca na fronteira com a Síria. Os ataques levantaram temores de que a guerra civil esteja se espalhando para o país vizinho. Nenhum grupo assumiu imediatamente a responsabilidade pelo atentado. Não houve declarações de Damasco sobre o tema.

O premiê da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, disse que as explosões poderiam estar ligadas à crise Síria, já que cerca de 25 mil refugiados do conflito estão em Reyhanli, na Província de Hatay. Erdogan não descartou, porém, a possibilidade de que os ataques estejam relacionados a negociações de paz com os rebeldes curdos para acabar com um conflito de quase 30 anos. De acordo com o vice-premiê turco, Bulent Arinc, "os serviços de inteligência" do regime de Bashar Assad "e seus grupos armados" podem estar por trás das explosões. O principal grupo de oposição síria, a Coalizão Nacional da Síria, condenou os ataques.

O ministro das Relações Exteriores da Turquia, Ahmet Davutoglu, afirmou não haver coincidência entre os ataques na cidade e os esforços diplomáticos para acabar com a intensificação do conflito sírio. A Turquia apoia a revolta contra o presidente sírio. / AP e AFP