Atentado mata 7 e fere 23 em Tel Aviv Sete pessoas morreram e pelo menos 23 ficaram feridas, quatro em estado grave, em conseqüência de um atentado à bomba em frente à uma estação de ônibus, próxima do mercado de Netanya, ao norte de Tel Aviv, segundos informações da rádio estatal israelense. O ataque, segundo a polícia, teria sido patrocinado por um terrorista suicida, que levava a bomba amarrada no corpo. Ontem, a grupo militante islâmico Hamas, anunciou que está preparado para lançar uma campanha de atentados suicidas contra Israel. Segundo os líderes do grupo, os ataques começarão depois que o primeiro-ministro eleito de Israel, Ariel Sharon, tomar posse, ainda este mês. Em 1996, o braço militar do Hamas, a brigada Izz el-Din al-Qassan, promoveu uma série de atentados suicidas à bomba em Israel. Criado em 1987 pelo seque Ahmed Yassin, o Hamas tem ligações com o Movimento da Irmandade Islâmica.