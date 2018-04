Atentado mata 8 em Beirute e guerra civil da Síria se aproxima do Líbano A explosão de um carro-bomba em um bairro cristão de Beirute matou ontem oito pessoas, entre elas Wissam al-Hassan, chefe do serviço de inteligência do Líbano, que teve papel importante nas investigações que implicaram o governo da Síria e o Hezbollah no assassinato do ex-primeiro-ministro libanês Rafic Hariri, há sete anos.