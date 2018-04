Atentado mata ao menos 22 no Iraque

Reuters e Associated Press

BAGDÁ - Pelo menos 22 pessoas morreram e outras 45 ficaram feridas em um ataque suicida em um café na cidade de Balad Ruz, ao norte de Bagdá, informaram nesta sexta-feira, 29, as autoridades locais.

O café atacado é frequentado geralmente por curdos xiitas. Muthana al-Timmi, chefe do Comitê de Segurança do Conselho da Província de Diyala, disse que pode haver um segundo ataque no hospital para onde os feridos estão sendo levados.

Há versões que dão conta de até 25 mortos e 70 feridos. Fontes de hospitais confirmaram apenas 11 mortos.