Um policial local, Abdul-Salam al-Maamouri, disse que um dos mortos era um chefe do Exército Mahdi, cujas forças são leais ao clérigo radical Muqtada al-Sadr. Os membros do Exército Mahdi já foram alvos de várias represálias, pois costumavam aterrorizar os bairros sunitas no auge do conflito sectário no país, em 2006 e 2007. As informações são da Associated Press.