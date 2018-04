Atentado mata cinco e fere 40 na Colômbia Um atentado a bomba matou cinco pessoas e deixou outras 40 feridas na cidade colombiana de Tumaco, um porto no Pacífico no departamento (estado) de Nariño, 605 quilômetros ao sudoeste de Bogotá. O ataque ocorreu às 13h45 do horário local (16h45 pela hora de Brasília) quando uma motocicleta carregada com bombas explodiu na frente de uma delegacia de polícia, informou o general Rodolfo Palomino, diretor de Segurança Pública de Tumaco. A chefe de emergências do Hospital de Tumaco, Doris Balderizo, disse que mais de 40 pessoas ficaram feridas, 12 das quais estão em situação crítica e passam por cirurgias. Palomino responsabilizou a guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) pelo atentado. Até agora, nenhum grupo assumiu a autoria pelo ataque.