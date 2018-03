Atentado mata dez em mesquita no Paquistão Pelo menos dez pessoas morreram e dezenas ficaram feridas com a explosão de uma bomba em uma mesquita xiita muçulmana, na cidade de Quetta, no Paquistão. Segundo testemunhas, a explosão foi causada por homens bomba. Um segurança matou um dos agressores, mas havia um segundo, que detonou os explosivos que levava presos ao corpo. Outras testemunhas afirmam que atiradas granadas dentro do templo. Nenhum grupo assumiu ainda a responsabilidade pelo atentado na mesquita, onde estavam cerca de 2000 pessoas.