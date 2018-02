Atentado mata duas pessoas no norte do Iraque

Um homem e uma criança foram mortos por um atentado nas proximidades da cidade de Kirkuk, no norte do Iraque. O atentado, que deixou ainda cinco feridos, três deles em estado grave, foi perpetrado nesta sexta-feira na aldeia de Al-Ramana, cerca de 70 quilômetros ao oeste da cidade de Kirkuk. Além disso, patrulhas policiais encontraram nesta sexta cinco corpos em diversos pontos de Bagdá. As vítimas não possuíam documentos de identificação e foram transferidas a um Instituto Médico Legal para ser reconhecidas por familiares. A violência persiste em Bagdá, apesar do plano de segurança para a capital que entrou em vigor em fevereiro do an passado, que conta com a participação de dezenas de milhares de soldados americanos e iraquianos.