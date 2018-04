Atentado mata governador de província afegã e mais 14

Mohammad governava a província de Kunduz, mas é natural de Takhar. O governador de Takhar, Abdul Jabar Taqwa, disse que Omar sempre frequentava aquela mesquita e que o colega era o alvo do ataque. O governador morto hoje já foi alvo de várias tentativas de assassinato. Autoridades afegãs são os alvos principais dos militantes do Taleban e de outros grupos, que lançaram uma campanha contra aliados do governo do Afeganistão e das forças internacionais da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Com informações da Dow Jones.