Atentado mata mais dois soldados dos EUA no Iraque A explosão de uma bomba no norte do Iraque matou dois soldados norte-americanos e deixou um outro ferido nesta quinta-feira. A detonação ocorreu por volta de 18h30 (hora local) na cidade de Samarra, a 96 km de Bagdá. Esta semana, soldados norte-americanos e insurgentes já haviam se enfrentado na região. Outros quatro iraquianos morreram e cinco ficaram feridos. Com mais essas duas mortes, já são 902 soldados dos EUA mortos no Iraque desde o início da guerra.