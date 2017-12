Atentado mata pelo menos dois nas Filipinas Pelo menos duas pessoas morreram e outras 30 ficaram feridas nesta sexta-feira quando um homem, ainda não identificado, jogou duas granadas dentro de uma mesquita da província de Cobatato do Norte, no sul das Filipinas. No momento das explosões, os fiéis faziam as orações do meio-dia. Dois pinos detonadores das granadas foram encontrados próximo à mesquita. Ninguém assumiu, até agora, a responsabilidade pelo atentado e a polícia não tem suspeitos.