Atentado mata quatro pessoas em Cabul Pelo menos quatro pessoas morreram em um atentado com bomba em Cabul. O incidente aconteceu esta manhã na estrada de Jalalabad, quando um terrorista suicida jogou um carro, carregado de explosivos, contra um comboio militar da Força Internacional de Assistência à Segurança (Isaf), com mandato da Otan. "O carro, um 4x4, se chocou com um veículo da Isaf, o que causou a morte de quatro civis, além do próprio suicida, e feriu outros sete civis", afirmou Stanikzai. Um porta-voz da Isaf confirmou que o veículo ficou danificado, mas afirmou que não sabia se as tropas internacionais tinham sofrido baixas. O local do ataque foi isolado pela Polícia e pelas forças da Isaf, que iniciaram uma investigação sobre o incidente.