Atentado mata quatro pessoas na Rússia Uma mulher, uma criança e dois policiais morreram na explosão de uma moto perto de um posto policial de Daguestão, na Rússia, na manhã desta quinta-feira. Segundo informações locais, uma moto que estava estacionada em frente ao posto policial, na cidade de Khasavyurt, explodiu no exato momento em que a mulher e a criança passavam. Um dos policiais mortos foi atingido a 15 metros do local da explosão. Outras 18 pessoas ficaram feridas, três delas em estado crítico. A bomba também destruiu 11 carros. Ninguém assumiu a autoria do atentado. Daguestão, uma região no sul da Rússia de maioria muçulmana, sofre com a onda de violência no país, patrocinado pelos rebeldes chechenos. A República da Chechênia é vizinha do Daguestão.