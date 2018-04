Atentado mata seis e fere deputada nos EUA

Uma deputada do Partido Democrata foi gravemente ferida com um tiro na cabeça ontem em Tucson, no Arizona, em um atentado que matou pelo menos cinco pessoas e feriu dez. O atirador, Jared Lee Loughner, de 22 anos, abriu fogo com uma pistola durante reunião da parlamentar com eleitores em um supermercado. Morreram na ação um juiz federal e uma menina de nove anos. A hipótese mais forte é a de crime político.

Reeleita em 2 de novembro, Giffords representa no Congresso um distrito eleitoral do Arizona. Sua agenda estava dirigida a temas como reforma da imigração, assuntos militares, pesquisas com células-tronco e energia alternativa. Segundo amigos, ameaças contr ela eram comuns.

Dos internados, cinco permaneciam em estado grave, incluindo a deputada. Outros cinco passavam por procedimentos cirúrgicos. Segundo o médico Peter Rhee, Giffords reagiu bem à cirurgia e respondia a estímulos. Ele disse que ainda é cedo para falar em sequelas. A bala atingiu a lateral da cabeça, perfurou o crânio e saiu pelo outro lado.

O atirador, segundo testemunhas, fez cerca de 20 disparos, antes de ser dominado por um civil. Ele está preso em Tucson. Não há informação sobre o que motivou os ataques. Ontem à noite, foram divulgados vídeos de Loughner no site YouTube, nos quais ele reclama do analfabetismo no Arizona. Ele também deixou mensagens como "adeus, amigos", dando a entender que premeditara a ação.

O atentado ocorreu enquanto a deputada realizava uma reunião denominada "Congresso na sua Esquina" para debater os problemas do país com seus eleitores e outros moradores de seu distrito no Arizona. Todos os anos, a deputada organiza encontros próximo ao supermercado Safeway de Tucson, reunindo uma média de cem pessoas. Em 2009, uma pessoa foi detida por portar um revólver.

Giffords assumiu o cargo de deputada pela primeira vez em 2007. Aos 40 anos, ela foi reeleita em disputa apertada no ano passado. Na quarta-feira, estava em Washington na posse do novo Congresso. Na semana passada, Giffords concedeu entrevista à rede de TV Fox News sobre a proposta de redução de 5% no salário dos deputados americanos. Democrata em um Estado dominado pelos republicanos, a deputada se posicionou contra a polêmica lei anti-imigração aprovada no ano passado no Arizona.