Atentado mata sete na Arábia Saudita Atiradores abriram fogo neste sábado em um escritório onde ocidentais trabalhavam no noroeste da Arábia Saudita, matando e ferindo algumas pessoas, incluindo dois britânicos, três norte-americanos, um australiano e um guarda saudita, segundo relatos de diplomatas europeus. O governo saudita informou que três dos atiradores estão mortos. O Ministério do Interior não informou o número de civis feridos ou mortos no ataque em Yanbu, a 900 quilômetros da capital Riad, na costa do Mar Vermelho. A região de Yanbu é um centro de refinarias de petróleo e plantas petroquímicas que emprega muitos estrangeiros. "Quatro indivíduos entraram no escritório e começaram a atirar em sauditas e empregados estrangeiros", disse o Ministério do Interior. Os assaltantes fugiram para um bairro residencial da cidade mas "forças de segurança foram hábeis para matar três deles e ferir e capturar o quarto".