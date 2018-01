Atentado mata sete sunitas da mesma família no Iraque Sete iraquianos da mesma família sunita foram mortos nesta quarta-feira num ataque com bombas contra sua casa, em Baquba, 65 quilômetros a nordeste de Bagdá, informaram fontes do escritório de coordenação conjunta americano-iraquiano. As fontes explicaram que a cidade foi alvo no começo da manhã de um ataque com morteiros. Alguns deles atingiram um casa e feriram mais duas pessoas. Entre os mortos estão uma criança e três mulheres. As vítimas estavam dormindo na hora do atentado.