Atentado mata três policiais no sul do Afeganistão Três policiais foram mortos hoje em um atentado com um carro-bomba no distrito de Spin Boldak, na província de Kandahar, no sul do Afeganistão, segundo a polícia. O ataque ocorreu perto da fronteira com o Paquistão. Três dias antes, um suicida do Taleban matou um comandante da polícia e mais 16 pessoas, em um banheiro público no mesmo distrito.