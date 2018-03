Atentado mata um policial e fere cinco pessoas no Iraque

Um policial iraquiano foi morto e outras cinco pessoas foram feridas na manhã deste sábado, 9, pela explosão de um carro-bomba, em Bagdá, informaram fontes policiais. O carro-bomba explodiu quando uma patrulha policial passava por uma avenida do bairro de al-Chaab, no nordeste de Bagdá. Os feridos são três policiais e dois civis, segundo as fontes. A explosão causou danos em vários automóveis particulares. Além disso, as forças de segurança divulgaram que sete corpos de pessoas torturadas e assassinadas a tiros foram achados sexta-feira à noite. A violência continua na capital iraquiana, apesar do plano de segurança lançado em meados de fevereiro.