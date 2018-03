Atentado mata uma pessoa no Paquistão Uma bomba explodiu na manhã desta segunda-feira no estacionamento de uma empresa estatal de petróleo na cidade de Karachi, no Paquistão. Uma pessoa morreu e pelo menos sete pessoas ficaram feridas. Ainda não há confirmação, mas a bomba provavelmente estava em uma moto parada no estacionamento da estatal. Segundo as autoridades locais, um posto policial antiterrorismo que fica próximo ao local do incidente deve ter sido o alvo dos terroristas. Ninguém assumiu a autoria do atentado. Karachi é a maior cidade do Paquistão e tem sido cenário de vários atentados nos últimos meses. Em maio do ano passado, um atentado suicida matou 11 franceses e dois paquistaneses em frente ao hotel Sheraton. Em junho, um veículo carregado de explosivos matou 12 paquistaneses na porta do consulado norte-americano.