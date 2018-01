Atentado na Argélia mata 2 e fere 4 Duas pessoas morreram e quatro ficaram feridas, ontem, na explosão de uma bomba artesanal lançada contra uma patrulha da polícia nos arredores de Skikda, 510 quilômetros ao leste de Argel. Segundo testemunhas, as vítimas são um policial e um civil que morreram carbonizados. Após a explosão, houve um intenso tiroteio entre policiais e um grupo armado vestido com roupas semelhantes às usadas pelos afegãos, informaram as testemunhas.